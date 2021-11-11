В Коми возбудили уголовное дело по факту происшествия с малолетним ребенком в автомобиле

Фото: СУ СК по Коми.

Следственное управление следственного комитета России по Коми возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Печоры. Напомним, молодой отец оставил малолетнего ребенка в запертой машине одного, автомобиль загорелся.

По сообщению следователей, 24-летний житель печорец оставил на стоянке свой автомобиль, в котором находился его спящий двухлетний сын, и ушел в столовую. Пока его не было, внутри автомобиля произошло замыкание и возгорание электропроводки, машина задымилась. Ребенок получил отравление угарным газом и ожоги. К счастью, малыша вовремя достали из салона. Сейчас ребенок находится в больнице в плохом состоянии.

- По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении ведомства.

Кстати, отцу теперь грозит либо штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательные или исправительные или принудительные работы, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

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