Славные новости недели в Коми: победа Ильи Семикова, фестиваль «Туйвеж», новая школа

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Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, завоевал 4 апреля золотую медаль в гонке на 50 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

Илья Семиков дал эксклюзивное интервью «Комсомолке». Читайте его здесь.

АУ РК «Комикино» объявляет старт приема заявок на участие в 7-ом Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж». Работы будут приниматься по 31 июля включительно. Фестиваль пройдет в городе Сыктывкаре с 14 по 17 сентября.

В селе Визинга Сысольского района 2 апреля открылась новая школа на 501 место. Это одна из старейших школ республики: в этом году исполняется 170 лет со дня её создания. В новом здании учатся школьники 5-11 классов из села Визинга и соседней деревни Горьковская.

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