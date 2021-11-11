Прокуратура Коми занялась инцидентом с горящей машиной, в которой пострадал 2-летний мальчик

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Прокуратура Печоры по распоряжению регионального ведомства занялась происшествием, которое случилось накануне. Напомним, 2-летний мальчик оказался в охваченной огнем «Тойоте Королла», пока его отец обедал в столовой.

24-летний мужчина, который, предположительно, работает пожарным, оставил спящего ребенка в машине и отошел ненадолго, однако по возвращении увидел полыхающий автомобиль. В итоге мальчика увезли в реанимацию, где ему диагностировали отравление продуктами горения и серьезные повреждения дыхательных путей. Предварительной причиной пожара названа неисправность электроники.

Прокуратура во всей этой истории собирается проверить действия родителя: правомерно ли было оставлять ребенка одного, пусть и ненадолго. Также надзорное ведомство возьмет под контроль проверку Следкома.

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