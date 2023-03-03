После коммунальной аварии в Воркуте в уголовное дело добавили статью

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В уголовное дело, заведенное по факту коммунальной аварии в Воркуте, добавили еще одну статью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 24 декабря. На объекте повредились перекрытия проходного канала. Причиной стало обрушение бетонной производственной площадки на канализационную трубу и трубы отопления. По факту случившегося проводится проверка. Следственный комитет принял к производству возбужденное полицией уголовное дело по факту загрязнения вод в Воркуте. В Роспотребнадзоре отметили, что в Воркуте, Усинске и интинских селах нет угрозы для питьевого водоснабжения.

Причину обрушения перекрытий очистных сооружений выясняют следователи. В администрации Воркуты еще в 2020 году знала о плохом состоянии очистных сооружений. Однако власти никаких мер не приняли. В отношении администрации Воркуты было возбуждено уголовное дело. К материалам добавили еще одну статью. Властям заполярного города инкриминируют загрязнение вод и нарушение правил охраны водных биологических ресурсов, передает БНК.

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