«Мне советовали отказаться от ребенка» - мама участника проекта «Может быть по-другому» рассказала, как воспитывает дочь с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-07T17:12:45+03:00

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Малышей с синдромом Дауна еще называют «детьми солнца». Улыбчивые, добрые, отзывчивые. При встрече с ними ваше настроение невольно улучшается, а на лице появляется искренняя улыбка, которая не сходит весь день. Однако не все родители решаются на воспитание такого ребенка.

Сыктывкарка Алена Попова уже пятый год не может нарадоваться на свою малышку Яну. Девочка родилась с синдромом Дауна, но, несмотря на это, родители сделали все возможное, чтобы жизнь малышки ничем не отличалась от жизни ее сверстников.

Специально для проекта «Комсомольской правды в Коми» «Может быть по-другому» Алена рассказала свою историю воспитания особенного ребенка.

Солнечная девочка

Синдром Дауна возникает в результате генетического сбоя в организме человека. Алена Попова не врач, но из-за диагноза дочери стала настоящим специалистом в этом вопросе.

– Это хромосомная аномалия. У всех людей 46 хромосом, у даунов 47, – объяснила Алена. – В отличие от обычных детей они медленнее развиваются, медленнее растут. Хотя в тоже время нужно отметить, что каждый случай индивидуален.

Яне Поповой пять лет и у нее синдром ДаунаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Несмотря на диагноз ее дочь Яна ходит в обычный детский сад, где уже успела стать местной любимицей.

- Она приходит и все ее целую, обнимают. Одним словом – обожают, – с улыбкой рассказывает о жизни дочери Алена. – Детей с синдромом Дауна еще называют «солнечные дети». Наша Яна именно такая. Позитивная, активная, ей все нравится, за все она берется с азартом. После встречи с ней у всех хорошее настроение.

Решение всей жизни

Алена вспоминает, что когда родила дочь, то не получила никакой поддержки со стороны врачей.

– Наоборот, медики настаивали, чтобы я отказалась от ребенка. Говорили, что она будет больная. Но у меня даже мысли об этом не было, - признается мама нашей героини. – Я много плакала, но если бы мне тогда показали ее сегодняшние фотографии - я бы ни минуты не ревела.

Больше всего девочка любит заниматься гимнастикойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Мама Яны объяснила, что практически все дети с синдромом Дауна рождаются с порогом сердца. Но семье Поповых повезло.

- Дело в том, что такие дети рождаются в девять месяцев, но развиваются медленнее. Так что к моменту рождения их сердце еще не доросло, недоразвилось. Многие сразу же делают операции. Нам повезло, у нас был самый легкий случай. Но врач все равно нас так пугала! Говорила, чтобы мы с мужем по очереди дежурили возле кровати дочери днями и ночами. Мол, сердце может остановиться в любую минуту. А потом я пошла к другому кардиологу и там меня успокоили. Сказали, что с Яной все в порядке.

Ее мама Алена поддерживает дочь во всех начинанияхФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас день малышки расписан по часам: детский сад, посещение психолога, логопеда, дефектолога и занятия гимнастикой.

- Мы весной начали ходить на занятия и преподаватель удивилась: «Вот это растяжка! Я так не тянусь, как она!» - гордится своей дочерью Алена. - Она очень быстро учится.

Яне только пять лет и трудно сказать, чем девочка будет заниматься, когда вырастет. В рамках проекта "Может быть по-другому" мы решили вдохновить нашу маленькую героиню на то, что пока получается у нее лучше всего - занятия гимнастикой. Как мы воплотим нашу идею в жизнь - узнаете совсем скоро.

Яна ходит в обычный детский садФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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