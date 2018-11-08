«Я как простой человек, чувствую, что нас предали все»: активист из Архангельской области на митинге в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-08T12:11:57+03:00

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Вчера вечером, в 18 часов, на Театральной площади прошел митинг, приуроченный 101 годовщине Октябрьской революции. Но главной темой на митинге стал не праздник, а проблемы Республики Коми, в том числе и нашумевшее строительство мусорного полигона в 100 километрах от Сыктывкара. На акцию протеста также прибыл представитель Архангельской области.

Представителей золотого поколения было большеФото: Дарья ЮДИНА

Несмотря на откровенно мерзкую погоду на площадь пришло больше людей, чем можно было подумать. Но представителей золотого поколения было больше, чем молодого: почти все алые флаги в руках держали пожилые люди.

Отогревали замерзших чаемФото: Дарья ЮДИНА

Отогревались собравшиеся горячим чаем, которым бесплатно поили в специально установленной палатке. Другие в это время разбирали газеты, флаги и плакаты под бодро-маршевую музыку из прошлого.

Молодых людей было немногоФото: Дарья ЮДИНА

Старт митингу был дан речевкой, которую прочитал поэт Маяк Митюнин. Дальше потянулась череда речевых выступлений. Чтобы выступающих было лучше видно, им подсветили место с помощью прожекторов.

Выступающие вставляли в речь узнаваемые фразы из советского прошлогоФото: Дарья ЮДИНА

Среди собравшихся выделялись люди, держащие в руках небольшие флажки с надписью «Мадмас против свалки». Поселок Мадмас находится всего в 20 километрах от места, где собираются перерабатывать московский мусор — поэтому его жители не смогли промолчать:

— Статья 42 Конституции регламентирует право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Стройка на станции ведется незаконно: местность там заболочена и согласно нормам СанПина болота глубиной более метра под полигоны не используются. Во-вторых, стройка ведется без экологической экспертизы и публичных слушаний. Нам врут, говоря, что ведутся изыскательские работы. На самом деле уже возведен двухэтажный дом для работников и вертолетная площадка. Почему чиновников не волнуют, насколько безопасен полигон? Мы против свалки! Вы хотите дышать тухлым воздухом? — обратилась жительница Мадмаса к митингующим.

На сцену вышли жители МадмасаФото: Дарья ЮДИНА

В ответ ей прокричали массовое «Нет!». Монолог сменился речевкой от Маяка Митюнина:

— Вас самих бы зарыть в полигоне,

Там мусора твердого достаточно!

Надписи на плакатах были простымиФото: Дарья ЮДИНА

Стихотворца поддерживали аплодисментами и выкриками. Люди подхватывали лозунги, которые вставляли в речи спикеры. Подписи к плакатам, которые держали в руках, были простыми: «Москва, храни свой мусор у себя», «Полигон «Шиес» — северная катастрофа», «Руки прочь от Шиеса!».

На импровизированную сцену вышел активист Георгий из Архангельской области. Георгий — пчеловод, и он, как и другие жители региона, нуждаются в здоровой природе у себя дома:

— Кратко расскажу последние новости. Депутаты в Ленском районе, чтобы не допустить строительство свалки, постарались расширить границы муниципального образования. Сразу после этого губернатор Архангельской области внес закон, который лишает районных депутатов права изменять границы населенных пунктов. Вся «Единая Россия» проголосовала «за». Но это понятно. Я хотел сказать о другом: к нашему сожалению, представители оппозиционных партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» могли не допустить его принятие в первом чтении, но не сделали этого. 11 ноября будет второе чтение, и я хочу, чтобы вы следили за этим. Я как простой человек, чувствую, что нас предали все. Объединяйтесь вокруг искренних людей, особенно вокруг активистов в Ленском районе. Если не будем действовать вместе, то мы обречены.

Георгий из Архангельской области (слева)Фото: Дарья ЮДИНА

После депутат городского совета Сыктывкара Илья Богданов поднял тему некомпетентности власти:

— Прискорбно, что в последнее время, что Госдума, что Госсовет, что Совет города стали принимать мелочные и оторванные от жизни законы, которые не отражают никаких чаяний граждан. Дума предложила пенсионную реформу, которая фактически в гроб вгоняет половину нашего населения. Госсовет Коми вместо того, чтобы выразить свое мнение по той же пенсионной реформе, принимает закон о стирке в ночное время.

Илья БогдановФото: Дарья ЮДИНА

Непонятные осадки (то ли снег, то ли дождь, то ли все вместе) усиливались. Люди мерзли, прятали руки в карманах, но продолжали слушать. Многие от сырости прятались за зонтиками.

От сырости люди прятались за зонтикамиФото: Дарья ЮДИНА

Перед прочтением резолюции свое мнение высказал депутат Госсовета Коми от КПРФ Олег Михайлов:

— Именно в советское время Коми процветала. Её называли «республикой молодых городов». Что мы видим сегодня? Власть последовательно уничтожает все завоевания Советского Союза. Сегодня мы нищенствуем на собственной земле. Республика стала колониальным придатком Москвы. Нам ещё на голову будут сыпать столичный мусор!

Олег МихайловФото: Дарья ЮДИНА

Резолюция включила много пунктов. Митингующие потребовали отменить пенсионную реформу, остановить рост цен на продукты первой необходимости, топлива и тарифов ЖКХ, «откатить» изменения в системе оплаты за вывоз мусора, остановить строительство мусорного полигона у границы с республикой.

В резолюции было много пунктовФото: Дарья ЮДИНА

Точку в митинге третьим выступлением поставил представитель творческого объединения «Гвоздь и молот» Маяк Митюнин.