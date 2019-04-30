"Сыктывкарса тулыс" познакомит зрителей с солистами центра Галины Вишневской и певицей из Португалии

Сегодня вечером, в 18:00, пройдет гала-концерт по случаю закрытия XXIX международного фестиваля "Сыктывкарса тулыс". Завершение большого праздника оперного и балетного искусства обещает зрителям открытие новых имен и встречу с хорошо знакомыми артистами.

Зритель услышит отрывок из репертуарной оперы театра "Царская невеста". Фото: www.komiopera.ru

В рамках концерта на сцене выступят ведущие танцовщики Московского академического музыкального театра им.К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Оксана Кардаш и Иван Михалев, солисты центра оперного пения Галины Вишневской Николай Калашников и Яна Пикулева. Международный статус фестиваля подтвердит певица из Португалии Ана Сэйксас.

Выступления приглашенных звезд будут чередоваться с концертными номерам с участием артистов балетной и оперной труппы сыктывкарского театра.

В рамках гала-концерта артисты театра оперы и балета Коми исполнят отрывок из балета "Бядерка"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Гала-концерт включает в себя два отделения. Программу вечера составили отрывки из репертуарных спектаклей театра оперы и балета - "Баядерка", "Царская невеста", "Принцесса цирка", "Сильва", "Миллионерша", "Риголетто" - а также зрители увидят номера из постановок, заслуживших успех в на сцене известных театров страны.

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