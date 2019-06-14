Олимпийский день и концерт колокольного звона: выходные в Сыктывкаре

Эта неделя уже радовала сыктывкарцев выходным в День города. Уик-энду тоже есть что предложить: спортсменам – Всероссийский олимпийский день, театралам — детективно-мистическую историю «Приставала». На свежеоткрытой выставке «Земные мелочи» горожане смогут иначе взглянуть на привычных насекомых, а на фримаркете — избавиться от лишнего. В воскресенье пройдет бесплатный необычный концерт с колокольными переливами. Где и когда ловить все эти события? Узнайте в нашем дайджесте.

На одной из площадок праздника сыктывкарцы увидят современные мечевые бои

ЧТО: У любителей активного отдыха в субботу будет праздник – Всероссийский олимпийский день. Республиканский стадион поделят на площадки, на которых можно будет продемонстрировать свои спортивные умения, поиграть, получить призы, посмотреть спортивные выступления и поучаствовать в мастер-классах. Гонки на самокатах и велосипедах, футбольные матчи, шахматы, йога, современный мечевой бой, стрельба из лука, катание на роликах — сыктывкарцы смогут выбрать площадку под свое настроение.

ГДЕ: Спортивная школа олимпийского резерва № 1 (Первомайская улица, 76) и Республиканский стадион.

КОГДА: 15 июня с 10 до 13 часов.

ЧТО: Накопилось много вещей из разряда «не очень нужно, но выбросить жалко»? Принесите их на фримаркет в «Револьт-центр». Там вы сможете не только «разгрузить» свое жилище, но и обменять их на что-то полезное. Главное условие — принесенные вещи должны быть в хорошем состоянии.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 15 июня в 16 часов.

Фото из группы театра "Фантастическая реальность"

ЧТО: В воскресенье артисты «Фантастической реальности» покажут спектакль «Приставала» — адаптированную версию романа «Косметика врага» Амели Нотомб. Рекомендуем эту историю для знакомства зрителям, любящим детективные загадки, мистику и неожиданные развязки — увлечетесь с первой секунды.

ГДЕ: Драмтеатр имени В. Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 16 июня в 18 часов.

Фото Ирины Романовой

ЧТО: Сегодня в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка «Земные мелочи». Насекомые из металла, созданные руками Леры Осташовой, — воплощение ювелирной точности и художественной остроты воображения. Сходите на выставку, может, после взглянете на букашек-соседей под другим углом?

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: Все выходные, с 11 до 18 часов.

ЧТО: Концерт колокольного звона порадует души и уши сыктывкарцев в воскресенье. Звонарь Александро-Невской лавры и Иссакиевского собора Санкт-Петербурга Артур Ефремов сыграет для горожан на непривычном (для концертного формата) инструменте. Ранее именно он настроил работу робота-звонаря в Свято-Стефановском соборе.

ГДЕ: Площадка у Свято-Стефановского кафедрального собора (Улица Свободы, 60).

КОГДА: 16 июня в 12 часов.

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