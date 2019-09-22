Нас много и мы в жилетах: как в Сыктывкаре прошел пикет против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Сегодня в Сыктывкаре прошла акция протеста против строительства полигона для переработки ТБО на станции Шиес. В пикете одновременно могли участвовать только 40 человек, так как городская администрация согласовала именно такое количество протестующих. Ограничение не остановило сыктыварцев: людей на акции было в 2-2,5 раза больше согласованного количества.

Перед началом акции организаторы поговорили с полицейскимиФото: Дарья ЮДИНА

Собрались участники пикета у перекрестка Коммунистической улицы и Первомайской улицы рядом с «Детским миром». Узнать, где проходила акция, можно было по светоотражающим жилетам, в которые были одеты активисты.

Пикетирующих обозначили с помощью цифрФото: Дарья ЮДИНА

Перед началом акции её организаторы из «Экологов Коми» начертили мелом две линии: так ограничили небольшой кусочек тротуара, на котором разрешили проводить пикет. После экологи поговорили с полицейскими. Во время разговора они обозначили, кто относится к пикетирующим — люди, которые стоят внутри разрешенной зоны с плакатами. Их обозначили, вписав в белые круги с числами. Все остальных отнесли к простым «прохожим», которые образовали толпу вокруг людей с плакатами.

— Ты встанешь? Не боишься полицейских? спросила женщина у супруга.

— А чего мне их бояться? Пусть это они меня боятся, ответил мужчина.

Надписи на плакатах были разнымиФото: Дарья ЮДИНА

Надписи на плакатах касались тем, связанных не только с Шиесом: «Настоящие летчики по помойкам не летают», «Север не помойка!», «Кутузов! Пора спасать Россию от Москвы!», «Раздельный сбор отходов в каждый дом!», «Руки прочь от Югыд ва!».

Параллельно шел сбор подписейФото: Дарья ЮДИНА

Пока пикетирующие стояли с бумажными лозунгами, «прохожие» ставили подписи за раздельный сбор мусора и запрет строительства полигона для переработки ТБО на станции Шиес. Также организаторы в это время раздавали газеты и листовки, рассказывающие о последствиях появления экотехнопарка. Ещё они собирали деньги для активистов, которые организовали лагерь рядом со стройкой и сейчас всеми силами тормозят её: снимают правонарушения на камеру, не пропускают транспорт с цистернами с топливом.

Также активисты собирали деньги для тех, кто тормозит стройкуФото: Дарья ЮДИНА

Водители, проезжавшие мимо пикета, сигналили протестующим. Параллельно в толпе шли разговоры.

- Знаете, я тут побеседовала с друзьями. Оказывается, несколько человек поддерживают эту стройку на Шиесе. Пришлось вычеркнуть их из списка близких, - призналась пожилая женщина.

Организаторы раздавали листовки и газетыФото: Дарья ЮДИНА

Перед тем как проводить пикет, «Экологи Коми» и другие общественные организации подали несколько заявок для согласования более многолюдных акций: митинга-шествия в Мичуринском парке, встречу с депутатом на Стефановской площади, пикета на 300 человек на Театральной площади. Но все заявки отклонили. Забавное совпадение: сегодня на Театральной площади устроили парад техники, который собрал меньше людей, чем пикет.

В один день с пикетом на Театральной площади прошел парад техникиФото: Дарья ЮДИНА

- Я живу в Республике Коми, но родом из Яренска. Поэтому сегодня здесь, тема Шиеса для меня очень близка и болезненна. Люди должны иметь возможность высказаться. То, что запретили проводить акцию на Театральной площади, не очень-то красиво и честно, - заметила активист Надежда.

Организатор пикета и известный в Коми эколог Нина Ананина рассказала, почему отклонили две акции.

- В акции в Мичуринским парке с митингом-шествием администрации не понравилось завершение. Они дали понять, что мы можем стоять и орать в кустах, сколько захотим. А вот пройти массовым строем по городу, показав свое отношение, права не имеем. В случае с Театральной площадью нам отказали, потому что не было согласования с собственником участка. Ещё оказалось, что эта территория относится к зоне отдыха детей и там есть аттракционы, - заявила активистка.

Нина АнанинаФото: Дарья ЮДИНА

Сегодняшний протест прошел спокойно: люди после пикета разошлись по домам. В будущем общественники планируют все-таки добиться согласования акции протеста, в которой смогут участвовать более 40 человек. Активисты уже назначили дату 9 ноября, но в каком формате пройдет акция, пока неизвестно.

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