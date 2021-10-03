Медики рассказали о состоянии ребенка попавшего в ДТП в Сыктывкаре

Фото: архив КП

Ребенок, которого утром 1 октября сбила машина в Сыктывкаре, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Пострадавший в ДТП попал в больницу Республиканскую детскую клиническую больницу. В реанимацию мальчик поступил в тяжелом состоянии. С тех пор изменений в его показателях не было. Ребенок по-прежнему остается в реанимации на искусственной вентиляции легких. Как передает БНК, у него диагностировали тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы лобной и теменной костей черепа, отек головного мозга, перелом малой и большой берцовой костей, травматический шок.

Напомним, трагедия случилась накануне, 1 октября, в Сыктывкаре. 52-летняя водитель Suzuki сбила на пешеходном переходе 8-летнего мальчика, затем насмерть задавила 35-летнюю сыктывкарку и врезалась в другой автомобиль. В аварии сильно пострадал ребенок, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, находившейся за рулем Ирине Шеремет грозит до 12 лет лишения свободы. Фигурантка заявила на видео, что в момент аварии не понимала, что делает.

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