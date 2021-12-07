Шеремет, устроившая смертельное ДТП в Коми, обжаловала продление ареста

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В Верховный суд Коми на апелляционное рассмотрение поступил материал в отношении Ирины Шеремет, устроившей смертельное ДТП в Сыктывкаре. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Сыктывкарский городской суд продлил Шеремет меру пресечения. Она должна содержаться под стражей до 1 февраля 2022 года. Судебное заседание апелляционной инстанции назначено на 10 декабря.

Напомним, 1 октября этого года находившаяся за рулем супруга Шеремет на пешеходном переходе сбила 8-летнего мальчика. После этого она вырулила прямо на женщину, которая погибла на месте, и въехала в другой автомобиль.

О продлении содержания в СИЗО ходатайствовали следователи. Согласно предыдущему решению суда срок ареста подходил к концу 30 ноября, а заявители просили о продлении до 1 января. В итоге суд решил еще дальше подвинуть дату: Ирина Шеремет останется под стражей до 1 февраля.

Ранее родные и близкие простились с погибшей в нашумевшей аварии матерью двоих детей. В то же время врачи добились постепенного восстановления после травм 8-летнего Филиппа, сейчас он находится с семьей.

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