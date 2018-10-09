«Однажды на субботник пришло 30 человек»: как сыктывкарец вдохновляет людей на уборку города

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-09T16:25:08+03:00

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«Комсомолка» продолжает публикации в рамках проекта «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Новый герой проекта — житель Сыктывкара Эдуард Полеводин. Два года назад после поездки по Европе он вернулся в Сыктывкар и поразился мусору и грязи в столице Коми. Эдуард сколотил группу людей, которые регулярно проводят субботники, возвращая Сыктывкару приятный и ухоженый вид. Доброволец рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», как вдохновляет людей на мини-подвиги по уборке города.

«В 2015 и в 2016 году я путешествовал по Европе автостопом. Вернувшись в Сыктывкар, я не мог привыкнуть к тому, что в нашем городе на каждой обочине лежит мусор. Чистые уютные улочки Европы и неухоженные дороги столицы Коми: первое время контраст поражал. Я подумал о том, что Сыктывкар невозможно сделать филиалом Европы, но попытатьсявернуть ему ухоженность нам вполне по силам.

Фото из группы «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным»

В конце лета перед традиционной пробежкой я решил взять пакеты и попутно убирать мусор. Компанию мне составил друг. Буквально за два часа мы собрали около 500 литров мусора в парковой зоне недалеко от улицы Старовского и Катаева. Буквально пару месяцев назад узнал, что соединение бега и уборки мусора – это очень популярное в Европе движение под названием «плогинг».

После первого опыта не захотелось останавливаться на достигнутом. «Если мы вдоем убрали столько мусора, то сколько пользы городу может принести группа людей?!» - подумал я тогда. Поэтому создал группу в ВК под названием «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным», но не для пиара. Я хотел, чтобы о нашей инициативе узнало больше людей. Кроме того, я выкладывал туда фото грязных улиц, надеясь, что людям станет стыдно, и они захотят сделать мир чище и уютнее. Там же я публиковал объвления о субботниках.

Как водится, на первые встречи приходили 1-2 человека. Затем число неравнодушных стало неуклонно расти. Однажды на субботник пришло 30 человек! Многие были вместе с детьми.

Фото из группы «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным»

Затем число активных участников устаканилось на уровне 15-20 человек. Иногда помогали деньгами, высылая по 100-200 рублей, на которые покупали пакеты и перчатки. В прошлом октябре, закрывая сезон, я задумал реализовать акцию «Чистая республика». Для этого звонил в муниципалитеты, предлагая людям выйти на субботники. Таким образом, привлечь удалось 7 населенных пунктов. В Сыктывкаре в день акции пошел снег, но он нам не помешал: поиграли в снежки и убрались. Кстати, в этом проекте приняло участие около 430 человек. Общими усилиями удалось убрать около 35 тонн мусора!

Фото из группы «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным»

На моей памяти, самые грязные территории в Сыктывкаре, это площадь за КЦ «Ренова», где находили использованные шприцы, места за школами №№18 и 1. С последним образовательным учреждением связана неприятная история. Я договорился с местной компанией по переработке мусора, попросив их забрать пластик, который мы собрали и оставили около школы в пакетах.

Фото из группы «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным»

За день до приезда машины я проходил мимо и увидел, что внутренности пакетов распотрощили неизвестные. Безусловно обидно, когда плоды твоих трудов ничего не значат для других. Вообще, чистота после наших уборок никогда не держалась долго. К сожалению, менталитет местных жителей не позволяет поддерживать порядок в должной степени. Но суть нашей акции не только в уборке, а в положительном примере для окружающих.

Фото из группы «Чистый Сыктывкар - Не будь равнодушным»

Новый сезон «Чистого Сыктывкара» начнем с весны, когда сойдет снег. Надеюсь, что получится найти и приемника для этого проекта, чтобы акция «Не будь равнодушным» не угасала».

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