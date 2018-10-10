12-летний герой проекта «Сам себе волонтер» нашел оригинальный метод борьбы с мусором

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-10T16:21:54+03:00

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«Комсомолка» продолжает публиковать истории в рамках проекта «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Новый герой проекта — 12-летний Тимур Князев, о добром поступке которого рассказала его бабушка - Татьяна Григорьевна Парадня. О том, как ее внук спасал лес от свалки, она рассказала в соцсетях, поставив хештег #самсебеволонтер.

«В конце лета мы большой семьей поехали к реке Весляны, которая находится за Княжпогостом. Леса довольно глухие, не менее 50 километров пришлось проехать по бездорожью. Расположились в уютном месте: вокруг бор, песчанный берег реки, красивый вид. Картину портила свалка, которая находилась неподалеку от места стоянки. Валялись банки, склянки и бутылки. Они изрядно портили настроение.

Тимур убирал свалку целый день

Все засобирались в разные стороны: мужчины - на сплав и рыбалку, женщины – по грибы. Тимур решил остаться в лагере и уничтожить злополучную свалку. Когда вечером мы пришли из леса, то увидели его, стоящего по пояс в выкопанной им яме. Оказалось, что Тимур копал ее с обеда и до вечера. Вначале управлялся лопатой. Затем, когда земля стала жесткой и неподдатливой, он стал копать землю жестянными банками. К концу дня миссия была выполнена. Яма получилась настолько глубокой, что Тимур стоял в ней по шею. Логический конец экологического мероприятия – торжественная отправка банок и склянок в новое место дислокации – яму. Мы решили, что не будем засыпать ее землей. Надеемся, что будущие рыбаки и охотники не станут раскидывать мусор воркуг, а отправят его прямиком в мусорную яму.

Конечно, поступок внука невероятно порадовал. В нашей семье относиться к окружающей природе бережно – это в порядке вещей. И Тимура воспитали так, что он не понимает, как можно загрязнять то место, где находишься. Когда он копал землю, то все время мысленно передавал привет всем нехорошим людям, которые оставили нам в наследство свалку».

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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