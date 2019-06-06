Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера

На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера. Масштабное расследование длится с сентября 2015 года. Тогда под арестом оказалась вся верхушка политического истеблишмента Коми — глава Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, первый вице-премьер Константин Ромаданов, спикер Игорь Ковзель. Под уголовным преследованием также оказались чиновники и известные предприниматели – всего 19 человек. Фигуранты предстали перед судом в декабре 2017 года и сейчас готовятся услышать приговор. «КП в Коми» представила все обвинения Следственного комитета России, которые предъявляют Вячеславу Гайзеру.

I. Создание и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ)

Следствие полагает, что в Коми на протяжении 10 лет - с 2005 по 2015 годы - действовало организованное преступное сообщество (ОПС). В нем была установлена четкая иерархия и за каждым участником закреплены строгие обязанности.

Глава иерархии: бизнесмен Александр Зарубин

Ближайшее окружение:

Алексей Чернов, Владимир Торлопов, Вячеслав Гайзер, Константин Ромаданов (отвечал за общую кассу), Валерий Веселов (возглавлял силовой блок), Игорь Ковзель.

Помощники: Игорь Кудинов, Павел Марущак (контролировал СМИ).

Финансисты-технологи: в реализации преступных схем были задействованы Наталья Моторина, Михаил Хрузин, Лев Либинзон, Антон Фаерштейн, Демьян Москвин, Валерий Маляров, Алексей Соколов.

В состав ОПС в разное время входили:

Евгений Самойлов (экс-сенатор от Коми),

Юрий Бондаренко (предприниматель),

Алексей Гольдман (предприниматель).

Все они переведены следствием в категорию свидетелей.

Вячеслав Гайзер и Павел Марущак уверяли на суде, что в Коми не было цензуры.Фото: из открытых источников

II. Мошеннические схемы (ст. 159 УК РФ) и незаконная легализация денежных средств (ст. 174 УК РФ)

Гайзеру и другим фигурантам вменяют в вину обогащение за счет предприятий, действующих в Коми. Для этих целей в 2007 году в республике был создан «Фонд поддержки инвестпроектов», а его руководителем назначили Игоря Кудинова. Учредителем же фонда назначили Агентство по управлению имуществом РК. Казалось бы, все вполне невинно! Но вот в чем странность: вторым учредителем Фонда выступает некая оффшорная компания на Кипре, оформленная на Александра Зарубина.

Следующий шаг участников ОПС — создание ООО «Агрохолдинг», дочерней компании «Фонда поддержки инвестпроектов». В управлении «Агрохолдинга» оказываются крупнейшие сельскохозяйственные предприятия республики: «Птицефабрика Зеленецкая», «Сыктывкархлеб», «Сыктывкарский молочный завод». Эти данные фигурировали в пресс-релизах Следственного комитета России. Позже на суде свидетели сообщали, что «Агрохолдинг» также владел акциями «Сыктывкарского ликеро-водочного завода», «Интинской птицефабрики» и оленеводческого хозяйства в Воркуте.

Из бюджета Коми специально выделялись деньги на модернизацию и развитие этих предприятий. Но часть средств мошенническим путем команда Гайзера выводила в оффшоры на Кипре.

На сколько нагрелись?

- Фигуранты дела получили право на 100% акций «Птицефабрики «Зеленецкая». Ущерб бюджету Коми составил 3 млр 346 млн 500 тыс. рублей.

- Легализация ими дивидендов от акции «Птицефабрики Зеленецкая». Ущерб - 828 млн 563 тыс. 706 рублей.

- Одна из кипрских компаний Зарубина выкупила 98% доли в уставном капитале ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» у предпринимателя Валерия Веселова, а затем продала по завышенной стоимости «Фонду поддержки инвестиционных проектов». Фонд приобрел СПК на средства из бюджета Коми. Ущерб — 67 млн 262 тысячи 300 рублей.

Александр Зарубин и Валерий Веселов в коридорах Госсовета Коми в 2010 году. Сейчас первый объявлен в международный розыск, и скрывается предположительно в Англии. Второму грозит до 13 лет колонии общего режима и штраф 3 млн рублей.Фото: komikz.ru

III. Взятки (ст. 190 УК РФ)

Гайзер и Ромаданов помогли Александру Сердитову в 2009 году занять должность генерального директора «Сыктывкарского ликеро-водочного завода». В благодарность за успешное трудоустройство Сердитов каждый месяц отсчитывал по 10% от прибыли предприятия, но не менее 500 тысяч рублей. Сам Сердитов на суде называл это «данью». Взятка выплачивалась вплоть до 2011 года, пока гендиректор СЛВЗ не перешел в администрацию правительства Коми. Общая сумма взятки за несколько лет составила 36 млн 160 тыс рублей.

Кроме этого, в 2011 году Гайзер и другие фигуранты дела получили в качестве взятки от сенатора Евгения Самойлова ½ долю отеля «Авалон» в центре Сыктывкара. Общую сумму мзды следствие оценивает в 160 млн рублей. За эти деньги Самойлову первые лица региона обещали свое покровительство при ведении бизнеса, а также должность внештатного советника главы Коми.

Подкуп чиновников Коми

Расследование громкого дела сопровождалось не менее громкими разоблачениями. Как оказалось, участники ОПС регулярно и сами давали взятки высокопоставленным чиновникам Коми. Об этом преступлении сообщил в явке с повинной Константин Ромаданов. В ОПС его называли «хранителем ключей». При обыске квартир Ромаданова были обнаружены диски с таблицами. Какие данные заносились в таблицу, стало известно на процессе о взятке Елене Шабаршиной, экс-председателя Избиркома РК. Все имена и фамилии были зашифрованы: одни в виде аббревиатуры по фамилии имени и отчеству человека, другие по сокращенному варианту фамилии. Напротив каждого шифра указывалась сумма взятки. Предполагается, что эти деньги члены ОПС получали каждый месяц.

Записи из «черной кассы» команды Гайзера

Кто они, фигуранты «дела Гайзера»?

Александр Зарубин - бизнесмен, объявлен в международный розыск, предположительно сбежал в Великобританию;

Вячеслав Гайзер - экс-глава Коми, арестован;

Алексей Чернов - бывший заместитель главы Коми, арестован;

Валерий Веселов - предприниматель, арестован;

Игорь Кудинов - ген. директор ОАО «Фонд поддержки инвестпроектов», арестован;

Лев Либинзон - исполнительный директор ООО «Металлургическая лизинговая компания», арестован;

Михаил Хрузин – ген. директор ООО «Инари», арестован;

Игорь Ковзель - экс-спикер Госсовета РК, арестован;

Павел Марущак - начальник Управления информации Администрации Главы РК и Правительства РК, арестован;

Владимир Торлопов - экс-сенатор от Коми, экс-глава Коми, домашний арест

Наталья Моторина – ген. директор «УК Советникъ», ЗАО «Оценочно-Риэлторский дом», домашний арест;

Валерий Маляров – ген. директор ООО «Интерпроза», домашний арест;

Александр Третьяков — доверенное лицо Гайзера, на подписке о невыезде;

Демьян Москвин - юрисконсульт ООО «Металлургическая лизинговая компания», заключил досудебное соглашение, осужден на 6 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 млн ( в 2018 году приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение)

Константин Ромаданов — бывший зам. председателя правительства Коми, заключил досудебное соглашение и осужден на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 170 млн рублей;

Антон Фаерштейн - ген. директор ООО «Металлургическая лизинговая компания», свел счеты с жизнью в СИЗО в 2016 году;

Алексей Соколов - директор ООО «Комплексное управление проектами», погиб в ДТП в 2018 году;

Евгений Самойлов — экс-сенатор от Коми, переведен в свидетели;

Сергей Смешной - ген.директор ООО «Агрохолдинг», на подписке о невыезде.

Алексей Чернов: «Я ждал ареста. У меня в прихожей стояла сумка с сухим пайком».Фото: komikz.ru

Требования прокуратуры к членам ОПС Коми:

Вячеславу Гайзеру — 21 год колонии строгого режима, штраф в 500 млн руб., лишение госнаград;

Алексею Чернову — 20 лет, штраф в 485 млн руб., лишение госнаград;

Владимиру Торлопову — 17 лет строгого режима, штраф 3млн руб.;

Наталье Моториной — 17 лет колонии общего режима;

Игорю Ковзелю — 17 лет строгого режима;

Игорю Кудинову — 17 лет строгого режима, штраф 3 млн руб.;

Валерию Малярову — 17 лет строгого режима, штраф 2 млн руб.;

Сергею Смешному — 17 лет строгого режима, штраф 2 млн руб.;

Михаилу Хрузину — 17 лет колонии общего режима, штраф 1млн руб.;

Александру Третьякову — 8 лет колонии общего режима, штраф 500 тыс. руб.;

Павлу Марущаку — 17 лет колонии общего режима, штраф 2 млн 250 тыс. руб.;

Валерию Веселову — 13 лет колонии общего режима, штраф 3 млн руб.;

Льву Либензону — 8 лет колонии общего режима, штраф 2 млн руб.

Информация к размышлению

Почему преступное сообщество Гайзера 10 лет свободно действовало в Коми?

Игорь Сажин, правозащитник:

- А нужно ли было кому-то видеть в команде Гайзера ОПС в тот момент? Сейчас они, конечно, нужны как члены преступного сообщества, на них можно списать множество проблем нашего региона.

Когда Гайзер и другие фигуранты дела стояли у власти, то их даже нельзя было публично критиковать. За их критику вас тут же объявляли мерзавцем или негодяем, натравливали на вас ручных хулиганов, телевидение обливало критиков команды Гайзера грязью. Было всегда выгодно хвалить правительство Гайзера и невыгодно критиковать и жаловаться на него.

Завтра понадобится сделать преступным сообществом другую власть, и не важно, как она работает. Та же система продолжает работать и сейчас.

Дословно

Виновны ли Гайзер и его предполагаемые сообщники?

Леонид Зильберг, предприниматель:

- Я убежден, что все участники резонансного дела даже не сомневались в законности своих действий. Если говорить о мошеннических схемах, которые им инкриминируют, то я бы сказал, что каждый из них действовал как высококлассный топ-менеджер. После их вмешательства предприятия шли в рост: увеличивались показатели производительности, расширялся штат, росла прибыть.

Видимо, Гайзер, Чернов, Зарубин и прочие участники предполагаемого ОПС нашли лазейки в законодательстве, чтобы реализовывать схемы, которые сейчас следствие приравняло к мошенничеству. В конкурентном суде всех фигурантов ожидал бы оправдательный приговор.

Конечно, по большому гамбургскому счету Гайзер и другие фигуранты, бесспорно, виноваты. В любой цивилизованной стране такое поведение чиновников недопустимо. Там законы прописаны четко, и нет возможности для двоякого толкования и каких-либо лазеек.

Только цифры

Во время следствия допросили 220 свидетелей.

Уголовное дело составляет 467 томов.

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