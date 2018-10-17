«Их истории переворачивают привычный мир»: юные сыктывкарцы два года навещают бабушек, которые чувствуют себя одиноко

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-17T13:33:05+03:00

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«Комсомолка» продолжает публиковать истории проекта «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики или помощи близким. Сегодня, 17 октября, герои нашего проекта - дети сыктывкарского объединения «Восхождение». Они уже несколько лет хотят в гости к бабушкам, чтобы те не чувствовали себя одиноко. В свою очередь, ветераны делятся историями о своей жизни, которые ребята слушают, раскрыв рот. Об инициативе узнали о хештегу #самсебеволонтер, а подробностями проекта поделилась руководитель объединения Ирина Экк.

«Проект начали в 2016 году. Решили для пожилых людей двора, где находится наш Центр допобразования, устроить праздник ко Дню пожилого человека. Написали пригласительные и опустили в почтовые ящики. Откликнулись несколько бабушек. Среди – них Галина Иванова, который уже исполнилось 92 года.

До «Сердечных встреч» в речи Галины Ивановны иногда проскальзывали грустные фразы: «Все понемногу ушли, а одна живу». А главная цель проекта сделать так, чтобы ветераны не чувствовали себя одинокими. Но важен и взаимный обмен: дети дарят внимание пожилым и слушают их истории из прошлого. Потом они долго ходят под впечатлением, пытаясь осмыслить неизведанное прошлое.

Галина Ивановна всегда с радостью ждет юных гостей

Так, Галина Ивановна подробно и живописно рассказала о военном детстве в Сыктывкаре. 22 июня 1941 года она была в пионерском лагере. В 4 часа утра один из мальчишек из хулиганских побуждений разбудил пол лагеря: просто срывал одеяло и кричал «Подъем!» Никто еще не знал, что война началась, а тревога уже витала в воздухе. Через 2 часа детей выстроили в шеренгу, и начальник пионерского лагеря сказал, что уходит на фронт.

Муж Галины Ивановны – орденоносец. Он умер в 2000 году, но бабушка не перестает вспоминать героя войны, который взрывал танки и получал ранения. При знакомстве она обратила внимание на его вежливость и учтивость. После Галина Ивановна узнала, что он ходил с незажившей раной в груди, которая не затянулась в госпитале. Она рассказывала и о семейной реликвии – холщовом полотенце, которое передается по материнской линии из поколения в поколения. В общем, каждая встреча – это кладезь знаний. Таким образом, ребята помогают, оказывая внимания пожилым, и слушают рассказы, которые переворачивают их привычную действительность.

Галина Ивановна вспоминает о войне, о муже-герое, о семейных реликциях

Наши дети - дети особой породы. Обычные ребята, которые пришли заниматься добровольчеством от скуки, не задерживаются. После нескольких встреч остаются альтруисты, которые готовы с радостью дарить часть сердца людям».

* Социальный проект «Сердечные встречи» разработан и реализуется учащимися детского объединения «Восхождение» при МУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Сыктывкар с 2016 года.

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