Разноцветные ленты и шпагаты: участница проекта «Может быть по-другому» мечтает стать гимнасткой

Яне Поповой всего пять лет и ее энергии позавидует любой взрослый. Малышка ни минуты не сидит на месте, и каждый день открывает для себя что-то новое. Правда, обычно ее сутки расписаны по часам, ведь Яна родилась с синдромом Дауна и вынуждена часто посещать логопеда, психолога, дефектолога. Несмотря на свой диагноз, девочка ходит в обычный детский сад и обожает занятия гимнастикой.

На одном из них в рамках проекта «Может быть по-другому» побывала и «Комсомольская правда в Коми», чтобы запечатлеть на камеру пируэты, шпагаты и эмоции нашей маленькой героини.

Мы пришли на занятие за десять минут до его окончания. Яна и еще три маленьких гимнастки дружно занимались под присмотром своего тренера. Девочки кружились по комнате в белоснежных нарядах, будто снежинки, и без устали смеялись. Когда занятие подошло к концу, мы вышли поздороваться с Яной и сообщить ей приятную новость – сегодня ее ждет фотосессия. Девочка обрадовалась, ведь, как рассказывает ее мама Алена, «работать» на камеру Яночка обожает и никогда не стесняется фотографов.

Девочка взяла в руки ленту и побежала "рисовать"; в воздухе фигурыФото: Наталия Бешкарева

Тут же появился и реквизит: разноцветные ленты. Увидев их лицо Яны расплылось в улыбке, ведь на занятиях девочкам пока не дают с ними заниматься. Педагог первая взяла в руки реквизит и начала показывать своей ученице, как ее правильно держать, чтобы не запутаться. Яна внимательно слушала, затем взяла в руки фиолетовую ленту и начала крутить его в воздухе, подражая своей учительнице.

Пока малышкам не дают с ними заниматьсяФото: Наталия Бешкарева

Ленточка периодически превращалась в узел, но это не умеряло пыла нашей героини. Размахивая ею налево и направо, вниз и вверх, девочка бегала по залу и «рисовала» в воздухе различные фигуры.

- А вы знаете, что Яна может легко сесть на шпагат? – удивила нас учительница девочки.

Занятия проходят под присмотром педагогаФото: Наталия Бешкарева

Отложив ленты, маленькая спортсменка с радостью продемонстрировала нам свой талант. Шпагат у Яны получился без труда. По словам педагога, растяжка у ее ученицы феноменальная и если не запускать занятия, то этот навык перейдет с ней и во взрослую жизнь.

Устав заниматься, Яна отложила в сторону гимнастические снаряды и переключила все свое внимание на нашего фотографа.Фото: Наталия Бешкарева

Устав заниматься, Яна отложила в сторону гимнастические снаряды и переключила все свое внимание на нашего фотографа. Улыбаясь, она смотрела в камеру и позировала, как могла: сидя, стоя, даже на голове!

Набегалась! Теперь можно и попозировать.Фото: Наталия Бешкарева

Умаявшись, Яна вместе с мамой отправилась домой. Но это была не последняя встреча с журналистами «КП-Коми». Несколько дней спустя мы навестили нашу героиню и вместе с ней посмотрели плоды наших трудов.

Более сотни ярких, запоминающихся снимок останутся Яне на память. Один из них она сможет повесить на стену. Мы надеемся, что смотря на них, она сможет еще больше вдохновляться и ходить на занятия с удовольствием.

Теперь у Яны есть целая коллекция своих фотографийФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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