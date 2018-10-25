Под Сыктывкаром парень с синдромом Дауна убирает мусор за автомобилистами

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-25T17:35:25+03:00

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«Комсомолка» продолжает публиковать истории в рамках проекта «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Новый герой проекта — 20-летий Павел Некрасов и его мама - Екатерина Евгеньевна. Молодой человек — особенный парень с синдромом Дауна. Но он задаст фору в человечности и доброте многим ровесникам. Павел — инициатор уборки загрязненных улиц в поселке Верхняя Максаковка. «Пошли уберем мусор», - то и дело он напоминает своей маме, которая и рассказала нам историю борьбы за чистоту села.

«Мы живем в поселке Верхняя Максаковка. Муж построил дом в пригороде Сыктывкара, и мы с сыном переехали из Усть-Вымского района Коми. Павлу в столице Коми нравятся и педагоги, с которыми он занимается, и ребята, с которыми он общается. В Микуни, где мы жили, особенных деток было не так много, а здесь он нашел себе товарищей, чему очень рад.

«Ложка дегтя» - это проблема свалок в пригородных поселках. Загвоздка в том, что создатели мусорного коллапса — местные жители. Они, проезжая на своих машинах, считают своим долгом выкинуть на обочину дорогу фантики из-под мороженного или початую бутылку водки. Люди, почему вы такие свиньи, думаю я, когда мы с Павлом после обеда прогуливаемся по улицам пригородного поселка.

Уже год мы убираем с сыном мусор собственными силами. Причем инициатор уборки — Павел. Когда он говорит, мол, мам, пошли уберем мусор, как я могу отказать? Ведь нужно подавать пример! Я парню очень нравится преображать мир к лучшему. За последнее время мы спокойными темпами собрали 20-25 мешков мусора. Их на машине муж транспортирует к мусорным боксам, которые расположены в поселке. Проблема в том, что никогда не бывает чисто на 100%. Люди продолжают загрязнять окружающий мир семимильными шагами.

Но я верю в силу печатного слова. Недавно «любовались» свалкой в сторону Веселовки. Сделала фото, отнесла в редакцию одного из местных СМИ. После публикации местные власти наконец-то зашевелились и ликвидировали страшную свалку, которая угрожала своими нечистотами просочиться в колодцы.

Зачем люди мусорят? Не перестаю задавать себе этот вопрос. Одно знаю точно: мы Павликом не бросим свою инициативу и продолжим убирать мусор за автомобилистами, у которых нет стыда».

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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