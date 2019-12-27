Пикеты, волки, наводнения: чем запомнился 2019-й жителям Коми

Стоп Шиес

Весь год продолжались протесты жителей Коми и Архангельской области против мусорного полигона на Шиесе. В начале 2019-го активисты обустроили на станции палаточный лагерь и стали вести круглосуточное дежурство, которое продолжается до сих пор. В феврале активисты заблокировали проезд бензовозам, идущим на Шиес, тем самым остановив строительство полигона.

У палаточного лагеря экоактивистов установлены флаги разных городов и партий.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В марте экскаватор разрушил ковшом вагончик активистов и едва не придавил одного из них. Видео, где 10 мая ЧОПовцы разгоняют активистов, не дававших приземлиться вертолету с топливом, потрясло своей жестокостью весь рунет. В июне на Шиес приехало около 600 человек, надеясь, что их соединят на прямой линии с Путиным, но президент на связь вышел. 23 октября под охраной полиции Коми и ОМОНа на Шиес проехали машины с топливом, активисты не смогли им противостоять. Хронология конфликтов пополняется каждый месяц.

С начала 2019 года активисты ведут круглосуточное дежурство на станции Шиес.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Тем временем жители двух регионов поддерживают экоактивистов в городах – выходят на бессрочные протесты, жертвуют деньги, пропагандируют раздельный сбор отходов. Мусорная проблема подтолкнула население к пробуждению гражданского сознания. Так, 2 июня впервые за всю историю Сыктывкара прошел самый массовый митинг. Около 7 тысяч жителей пришли с плакатами против полигона на Шиесе. Позицию экоактивистов поддержали известные политики, музыканты Игорь Тальков и Юрий Шевчук. Слово Шиес стало нарицательным, теперь им называют другие площадки, где россияне борются с незаконными полигонами. Однако депутаты и чиновники двух регионов старательно игнорируют проблему. Депутаты Госсовета республики дважды отказывались обсуждать эту тему на заседании. А глава Коми во время медиафорума в Сыктывкаре, комментируя вопрос о Шиесе, сказал: «Некоторые ловят хайп на этой теме».

Трагедия на глубине

К списку шахтерских трагедий в Коми добавилась еще одна. 24 ноября на нефтешахте №1 «Яреганефть» под Ухтой случился пожар. Из 45 работавших тогда нефтяников 42 сами вышли на поверхность. Еще одного работника вынесли горноспасатели. Двух пропавших горняков искали несколько дней, но поскольку под землей продолжала гореть нефть и шансы на спасение были ничтожны, ярегскую шахту решили залить водой.

На нефтяной шахте в Яреге погибли два человека.Фото: из архива "КП"

Два горняка нашли свой покой на глубине 200 метров, а следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Кстати, после подобной трагедии на шахте «Воркутинская» 11 февраля 2013 года никто так и не был наказан. Тогда взрыв под землей унес жизнь 19 горняков. Но и после многолетней судебной тяжбы ни один из фигурантов дела не понес наказание.

Людям на смех

Бурное веселье вызвало торжественное открытие в селе Айкино окон в детском саду. Фото с помпезным разрезанием красной ленточки у подоконника появилось в соцсетях 20 сентября. Так с пафосом чиновники Усть-Вымского района отметили установку шести пластиковых окон и 12 балконных дверей. Их поставили на средства проекта «Народный бюджет». В соцсетях эта новость вызвала массу ироничных комментариев: «Учитывая особенности использования окон и дверей, их можно торжественно открывать много раз в день», «А самим открыть окна и двери без чиновников нельзя?» При этом, судя по фото, часть окон в садике осталась старыми.

Новые пластиковые окна в садике открывали с помпой - пригласив чиновников и разрезав красную ленточку. Фот газеты "Вперед".

Заведующая детсадом удивилась такой шумихе и пояснила, «зданию детского сада были жизненно необходимы новые окна, помещения продувало очень сильно. Заменить окна и двери на новые было непросто, это же долгий труд». Впрочем, это не первый случай, когда в стране смеются над нелепыми открытиями в Коми. В 2018 году всех позабавила «антитеррористическая» калитка в Сосногорске, а в 2015-м - открытие вместо остановки бетонной плиты в Корткеросе.

Солнце, где ты?

Холодное лето 2019-го. Таким оно останется на снимках жителей Коми и в архивах синоптиков. Столь долгого сочетания дождей с холодами в республике не наблюдали полвека. Из-за непрерывных дождей посреди лета начались наводнения, которые редко случаются и во время весенних паводков. В ночь с 15 на 16 июля в Усть-Куломском районе из берегов вышли мелкие речушки и болота. Осадки и реки размыли жизненно важные дороги. Без транспортного сообщения с Усть-Куломом остались 9 населенных пунктов, а 11 деревень, сел и поселков лишились дорожной связи не только с райцентром, но и между собой. В Кортеросском районе жители села Нившера попытались спасти понтонный мост, чтобы его не унесло течением из-за грандиозных дождей. Для этого они загнали на мост большегрузы, но понтонный мост вместе с техникой ушел на дно.

Из-за размытых путей на маленькой станции Керки половина республики лишилась транспортного железнодорожного сообщения.

Дальше – больше, и без транспортной связи оказалась половина Коми. 22 июля на станции Керки ливнем размыло насыпь под железнодорожными путями. 23 грузовых вагона поезда Воркута — Череповец сошли с рельс, при этого всего за 20 минут до крушения товарняка здесь успел проскочить пассажирский состав. Только по счастливой случайности железнодорожная катастрофа обошлась без жертв. Пока двух суток рабочие устраняли последствия аварии, жители Воркуты, Инты, Печоры оставались без железнодорожного сообщения со столицей Коми и с другими городами. Из-за этого в Коми даже возобновили авиарейсы в северные города.

467 томов дела Гайзера

Четыре года длился процесс по делу Гайзера. Масштабное расследование началось в сентябре 2015 года, когда арестовали всю верхушку политического истеблишмента — главу Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, первого вице-премьера Константина Ромаданова, спикера Игоря Ковзеля. Под уголовным преследованием также оказались чиновники и предприниматели – всего 19 человек. За время следствия опросили 220 свидетелей, а уголовное дело составило 467 томов.

Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима.Фото: из архива "КП"

В итоге, в июне Гайзера признали виновным в мошенничестве и коррупции, а доказательств по еще одной статье - организация преступного сообщества - суд не нашел. Экс-главу Коми осудили на 11 лет колонии строгого режима. Наибольший срок среди остальных 12 фигурантов – у Алексея Чернова (9 лет колонии строгого режима), трое получили условные сроки по 5 лет. У экс-начальника управления информации администрации главы Коми Павел Марущак, просидевшего в СИЗО 3 года и 8 месяцев, в июне закончился срок и он вышел на свободу. А в конце сентября следом за ним на свободу вышел экс-председателя Госсовета Коми Игорь Ковзель.

Завершилось судебная эпопея и у экс-главы Избиркома Коми. Елену Шабаршину после попытки суицида в 2015 году несколько раз направляли на психолого-психаиатрическое обследование, но медики заключили: пациентка вменяема. В сентябре Елене Шабаршиной, которую признали виновной в получении взятки 1,56 млн рублей от Чернова, назначили наказание - 6 лет колонии общего режима.

Метровая семга для Филиппа

В октябре Филипп Киркоров прокатился с гастрольным туром по Коми. По пути в Усинск фура с концертным оборудованием накрепко застряла в зыбучих песках на переправе у реки Печоры. Несмотря на задержку, концерт начался вовремя, а Киркоров признался, что загадал в этом городе странное желание: «Я хочу снова увидеть эту муху, это удивительное сооружение». Под мухой он имел в виду визитную карточку Усинска — памятник комару-нефтянику.

В городе Печора жители решили, что к ним приехал ненастоящий король эстрады: на фотографиях им показалось, что артист ниже своих 1,93 м

В городе Печора жители решили, что к ним приехал ненастоящий король эстрады: на фотографиях им показалось, что артист ниже своих 1,93 м. Из-за затянувшейся переправы через реку концерт задержался на три часа. После выступления певец получил от мэрии города фирменное печорское лакомство метровую семгу. В Сыктывкаре артиста одарили караваем, корзинкой колбасы и деревянной фигурой медведя.

Охота на волков

Волки и медведи, выходившие в населенные пункты, едва ли не каждую неделю попадали в сводки новостей. Они задирали собак, попадали в камеры видеонаблюдения, встречались в лесу грибникам и лыжникам. Но самый страшный случай произошел 4 августа в центре поселке Едва Удорского района. Волк загрыз 14-летнюю девочку. Эта трагедия заставила чиновников обратить внимание на растущую популяцию волков и медведей в лесах Коми. За последние пять лет из-за прекращения отстрела численность зубастого хищника достигла высокого уровня 80-х годов. Поэтому в ноябре в правительстве Коми приняли постановление о награде за добытых волков и медведей. Удачливым охотникам положено 20 тысяч рублей. В качестве доказательства они должны предоставить шкуру убитого животного.

Удачливым охотникам положено 20 тысяч рублей. В качестве доказательства они должны предоставить шкуру убитого животного.

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